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لبنان

في ببنين.. أوقف بتهمة تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
17-07-2024 | 04:00
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اوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش مساء أمس الثلاثاء المدعو "م.ح" في بلدة ببنين وذلك بجرم تهريب أشخاص عبر البحر بطريقه غير شرعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص.
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