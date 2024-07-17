وفاة شخصين بانقلاب حافلة على طريق منجز القديمة في عكار.. إليكم ما حصل

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان حادثة انقلاب حافلة على طريق منجز القديمة في عكار التي وقعت ليل امس خلال عملية مطاردة من قبل قوة من فوج حرس الحدود في الجيش لدى محاولة تهريب 16 شخصاً من التابعية السورية الى الجانب اللبناني ما ادى الى انقلاب الحافلة لاحقاً في بلدة ام القرى تسببت بجرح 8 أشخاص.وعمل الصليب الاحمر على اسعافهم ونقلهم الى مستشفى السلام في القبيات للعلاج ، الا انه ما لبث ان فارق الحياة سائق الحافلة ويدعى "وليد عزالدين الشيخ" لبناني وهو من بلدة المقيبلة وادي خالد .