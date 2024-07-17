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لبنان

في عرسال.. العثور على جثة طفل حديث الولادة في كيس نايلون

Lebanon 24
17-07-2024 | 04:38
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عثر صباح اليوم الأربعاء في محلة شعبة العسرة في عرسال على جثة طفل حديث الولادة موضوعة داخل كيس نايلون ومرمية في مكان بعيد عن السكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.
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وقد تم نقل جثة الرضيع الى احد مستشفيات المنطقة للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

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