الجميّل التقى شمعون: للوحدة في خدمة لبنان

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون وجرى بحث في التطورات الداخلية وفي المنطقة.اللقاء جرى في حضور عضو المكتب السياسي لينا الجلخ، مستشار رئيس الكتائب عبد الله نصار كما حضر من جانب حزب الأحرار امين الداخلية في الحزب كميل جوزيف شمعون ومسؤول منطقة المنصورية كميل الحاج.وقال رئيس حزب الأحرار بعد اللقاء:" تأتي هذه الزيارة الى بكفيا كأحرار وكجبهة سيادية للتأكيد على أهمية الوحدة التي تمنح الثقة لكل لبنان وليس فقط للصف المسيحي لأن الوحدة هي أساس النجاح مشيراً الى انه ف يظل الحرب الدائرة ووجود أحزاب تتفرد بالقرار لا بد من قيام تنسيق أكبر لمواجهة المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الشعب اللبناني.وأضاف:" يدنا ممدودة الى كل وطني حر للتعاون والبقاء متحدين في خدمة هذا الوطن.