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لبنان

إسرائيل تكشف: بعد مراسم إحياء عاشوراء هذا ما سيقوم به "حزب الله"

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:17
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الهدوء النسبي لدى "حزب الله" خلال مراسم إحياء عاشوراء، لن يكون كذلك"، معربة عن تخوفها "من استغلال هذه الفترة الزمنية في جمع المعلومات، وإقامة مواقع إطلاق صواريخ ضد الدروع، لاستخدامها في الأيام المقبلة". 
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وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى المفارقة بين سكان مستوطنات الشمال الذين أخلوا من منازلهم على وقع نيران "حزب الله"، واللبنانيون في جنوب لبنان الذين خرجوا لإحياء مراسم عاشوراء.

وتابع الإعلام الإسرائيلي بالقول إنّ "حزب الله هو من يتحكم بالجدول الزمني للقتال وليست إسرائيل". (الميادين)
 
 
 

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