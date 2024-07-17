رسالة تهديد لنصرالله.. صحيفة إسرائيلية تنشر مضمونها! (صور)

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنه "يتعين على إسرائيل ضرب المركز العصبي لحزب الله وذلك من أجل تحقيق النصر ضد الأخير في لبنان".

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "يتوجب على إسرائيل أن تسيطر على الأمن في قطاع غزة وجنوب لبنان، كما تفعل في الضفة الغربية"، وأضاف: "عاد في الأيام الأخيرة من جديد الحديث بين كبار المسؤولين في الجهاز الأمني والسياسي في إسرائيل حول ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية واعتماد إسرائيل الأمني عليها في الأراضي الفلسطينية. كذلك، تتضمن صفقة الرهائن بنوداً تقضي بنقل السلطة في قطاع غزة إلى أنصار السلطة الفلسطينية على اعتبار أنهم العناصر المدنية الوحيدة التي ستتمكن من إدارة قطاع غزة بعد حماس".

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وأكمل: "إن النظر إلى الضفة الغربية كنموذج أمني يمكن أن يوفر لنا فهماً للأخطاء التي ارتكبت والخطوات المطلوبة لأمن إسرائيل. لقد مضى ما يقرب من 20 عاماً منذ أن سيطرت إسرائيل على الأمن في الضفة الغربية. وكما هي الحال في الضفة الغربية، يتعين علينا أن نقول بشكل قاطع وواضح أنه لا مفر من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان".

وأردف: "ليس أمام إسرائيل خيار سوى العودة إلى لبنان وتوجيه ضربة حاسمة لأعدائنا من الشمال بعد أن تعززوا بشكل لم نشهد مثيله خلال السنوات الـ24 الماضية التي غبنا فيها. يجب أن ننشئ منطقة أمنية كما كانت في الأيام التي سبقت الانسحاب عام 2000، وعلى الحكومة أن تخلق خيارات أخرى لليوم التالي، من دون تدخل قوة دولية أو ضمانات كاذبة".

رسالة تهديد لنصرالله

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نفسها إنه قبل يومين، جرى نشر رسالة تهديد لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله تشير إلى أنه سيكون الشخص التالي الذي سيتم استهدافهُ من قبل إسرائيل.

وذكرت "معاريف" أنه تم نشر مقطع فيديو داخل إسرائيل يظهر أحياء غزة المدمرة ليتم بعد ذلك إظهار جانب من مدينة بيروت، ليُضاف تعليق يقول إن الجيش الإسرائيلي قادم إلى هناك قريباً.

وبعد ذلك، يتم إظهار صورة نصرالله ضمن الفيديو، ليتم إرفاق تعليق معها وفيه: "أنت التالي"، وذلك مع إرفاق مشهد لإطلاق رصاصة باتجاه رأسه.