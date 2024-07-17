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لبنان

شخصٌ تعرّض لحادث خطير أثناء عمله في طرابلس... ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط العامل السوريّ ز.أ من الطابق الأوّل، في أحد المباني في محلة شارع المطران في طرابلس.
 
 
ونُقِلَ ز.أ على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
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