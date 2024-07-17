شخصٌ تعرّض لحادث خطير أثناء عمله في طرابلس... ما الذي حصل معه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط العامل السوريّ ز.أ من الطابق الأوّل، في أحد المباني في محلة شارع المطران في طرابلس.

ونُقِلَ ز.أ على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.