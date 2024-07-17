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لبنان

جولة لفياض في محافظة بعلبك الهرمل غداً

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:54
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 يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض يرافقه وفد من الوزارة، صباح غد محافظة بعلبك الهرمل، يبدأها في مركز المحافظة، حيث ستكون أولى لقاءاته مع المحافظ بشير خضر، نواب المنطقة رؤساء اتحادات البلديات ومن ثم فاعلياتها الدينية.
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بعدها، ينتقل فياض إلى أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك، ومن ثم سيقوم بزيارات ميدانية ولقاءات مع المعنيين تشمل مشاريع الصرف الصحي لبلدة عرسال، كما سيجري معاينة ميدانية لآبار منطقة القاع، في حضور المزارعين والمسؤولين وسيتابع على الأرض ملف نهر العاصي من الجانب اللبناني في منطقة الهرمل، ثم يختتم زيارته في دير الأحمر بلقاء مطران الموارنة اميل رحمة.
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