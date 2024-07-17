ممثل "حماس" في لبنان عرض مع وفد من "القومي" لتطورات العدوان على غزة

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استقبل ممثل حماس في لبنان الدكتور أحمد الهادي وفدًا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة الدكتور ربيع بنات، وعضوية رئيس المجلس الأعلى عامر التل وعميد التنمية الإدارية جودت بطرس وعميد الاعلام ماهر الدنا، في حضور مسؤولين من الحركة.وقدّم ممثل الحركة في لبنان شرحاً وافياً حول تطورات معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزّة، حيث اعتبر أن "الاحتلال الإرهابي ما زال عاجزاً عن تحقيق أهدافه من المعركة، وهو يتلقى الهزائم اليومية على أرض المعركة بسبب الضربات القوية للمقاومة"، مؤكداً أن "المقاومة ما زالت قويّة جدّاً ولم يستطع الاحتلال كسرها وتطويعها، وأن شعبنا الأبيّ ما زال صامداً متمسكاً بأرضه رافضاً لمشروع التهجير وحاضناً لمشروع المقاومة برغم الألم الكبير".ولفت عبد الهادي إلى أن "الحركة قدّمت مرونة وايجابية في سبيل التوصّل لوقف العدوان بشكل دائم، وذلك من منطلق مسؤوليتها عن شعبها وحرصها على تحقيق مصالحه الوطنية، ولكن نتنياهو ما زال يراوغ ويماطل ويضع العقبات والعراقيل، خوفاً من اليوم التالي للمعركة"، مؤكداً أن "استمرار المجازر والضغط على شعبنا لن يدفع المقاومة والشعب للرضوخ ورفع الراية البيضاء، بل سيزيد ذلك من إصرارهم على مواصلة القتال حتى تحقيق الشروط المنطقية والعادلة لشعبنا".من جهته، أكّد بنات "الشراكة مع حماس في مشروع التحرير"، مؤكّدًا أن "ما حصل منذ السابع من تشرين هو انتصار حقيقي لأبناء شعبنا، وأن استمرار العدوان ليس إلّا محاولات يائسة من العدو للتغطية على خسائره على مختلف الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية"، مشددًا على أن "المعركة مع العدو معركة وجودية وأن المقاومة تراكم النقاط على طريق الانتصار.