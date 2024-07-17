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لبنان

موقوفون وأسلحة وقذائف.. إليكم حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش (صور)

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:33
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أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان أنّه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران 2024، أُوقف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".
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أضاف البيان:" شملت المضبوطات 75 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و21 رمانة يدوية و17 قاذف أر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 2200 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية".
وختم البيان:" سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
 

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