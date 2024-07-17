براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم

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عيّن بنك "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC) جورج الحيدري في منصب الرئيس التنفيذي، ليواصل بذلك تقليد اختيار كوادره الداخلية لإدارة البنك.وأعلن البنك، ومقره لندن، في بيان صدر يوم الأربعاء أن الحيدري سيتولى منصبه اعتباراً من 2 أيلول. ويحل الحيدري محل نويل كوين، الذي أعلن في نيسان عن قراره المفاجئ بالتقاعد من "إتش إس بي سي" بعد مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، بما فيها خمسة أعوام كرئيس تنفيذي.ويتولى الحيدري، ذو الـ50 عاماً، هذا الدور بعد أقل من عامين من ترقيته إلى منصب المدير المالي. وقبل ذلك، كان المصرفي، المولود في لبنان والذي تلقى تعليمه في فرنسا، في إجازة لمدة ستة أشهر شملت قضاء بعض الوقت في تعلم لغة الماندراين.