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لبنان

براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:48
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عيّن بنك "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC) جورج الحيدري في منصب الرئيس التنفيذي، ليواصل بذلك تقليد اختيار كوادره الداخلية لإدارة البنك.

وأعلن البنك، ومقره لندن، في بيان صدر يوم الأربعاء أن الحيدري سيتولى منصبه اعتباراً من 2 أيلول. ويحل الحيدري محل نويل كوين، الذي أعلن في نيسان عن قراره المفاجئ بالتقاعد من "إتش إس بي سي" بعد مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، بما فيها خمسة أعوام كرئيس تنفيذي.
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ويتولى الحيدري، ذو الـ50 عاماً، هذا الدور بعد أقل من عامين من ترقيته إلى منصب المدير المالي. وقبل ذلك، كان المصرفي، المولود في لبنان والذي تلقى تعليمه في فرنسا، في إجازة لمدة ستة أشهر شملت قضاء بعض الوقت في تعلم لغة الماندراين.

ويعد منصب الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" واحداً من أهم المناصب في عالم المالية العالمية نظراً لانتشار أعمال البنك عالمياً، والتي تشمل مراكز في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، إضافة إلى عمليات رئيسية في عدة دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية.

وقال الحيدري في البيان إنه "يتشرف" بقيادة البنك.
 
سيحصل الرئيس التنفيذي الجديد على أجر أساسي قدره 1.38 مليون جنيه إسترليني (1.8 مليون دولار)، بجانب مخصصات ثابتة بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني، وبدل معاش تقاعدي قدره 137.600 جنيه إسترليني. ويحق له أيضاً الحصول على تعويضات متغيرة تشمل حوافز سنوية تصل قيمتها بحد أقصى إلى 215% من الأجر الأساسي، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى 320%. (بلومبيرغ)
المصدر: بلومبرغ

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