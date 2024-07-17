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لبنان

بري: الإرهاب لا دين له ولا طائفة

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:16
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أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ولرئيس مجلس الشورى خالد بن هلال المعولي مستنكراً "الإعتداء الارهابي الذي إستهدف المؤمنيين والمدنيين والآمنين ورجال الأمن في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، ومعزياً بالشهداء".
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وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة ، تلقينا نبأ الإعتداء الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنيين الآمنين في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط متسبباً بسقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين ورجال الأمن". 

وأضاف: "إنني وبإسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي وبإسمي الشخصي نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي بقدر ما هو محاولة يائسة للنيل من سلطنة عمان كواحة للأمن والإستقرار ونموذجاً راقياً في التعايش، هو أيضا محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية السمحاء ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة".

وختم: "إننا نتقدم من جلالتكم ومن الشعب العماني الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي ، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظكم والسلطنة وشعبها في عين الرعاية ودوام التقدم والاستقرار" .
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