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لبنان
قرب دار للعجرة في أبي سمراء... إليكم ما حدث فجر اليوم
Lebanon 24
17-07-2024
|
08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 أشخاص حاولوا فجر اليوم سرقة محل قرب دار للعجرة في منطقة أبي سمراء في طرابلس.
وقد لاحظ شبان من المنطقة السارقين، وعمدوا إلى ملاحقتهم، فقام أحد اللصوص أثناء الفرار بإطلاق النار من دون وقوع إصابات.
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