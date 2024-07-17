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لبنان

دعوات لوقف حفلة Blondish في لبنان... ما علاقة إسرائيل؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:46
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دعت حملة "مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"،  في بيان، إلى "وقف حفل الـDJ الكنديّة "Vivie-Ann Bakos" والمعروفة باسم "Blondish" المقرر في لبنان في 27 الحالي لإحياء حفلِ "ABRACADABRA" الموسيقيّ في ملهى "AHM" بتنظيمٍ من Factory People" " وبرعاية شركة تملكها بالشراكة مع إسرائيلية"، مؤكدة "رفضها القاطع قدوم بلونديش إلى بيروت"، وداعية الشّعبَ  اللّبنانيّ إلى "مقاطعةِ الحفل".
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وأوضحت الحملة أنّ "مشكلتنا مع هذه الفنانة لا تقتصرُ فقط على مواقف الفنانة الدّاعمةِ والمؤيّدةِ للكيان الصّهيونيّ أو في زياراتها المتكرّرة إلى هناك لإحياء الحفلات (عام 2023 و2019 و2018)، بل تنسحب إلى أنَّ الشّركة القيّمة على حفلتها وهي "ABRACADABRA LIFE LIMITED" تملكُها وتديرُها بلونديش بشكلٍ مشتركٍ مع شريكتها الإسرائيليّة "Liana Hillison". بمعنى أن بلونديش تخطّطُ بكلِّ وقاحةٍ للقدومِ إلى لبنان وقبلها إلى مصر حيث تعتزمُ إقامةَ حفلٍ في 26 تموز، تحت رعايةِ شركةٍ تملُكها إسرائيليّة. كما سترافقُها فرقةُ "Chambord" المؤلفة من الفرنسييَّن "Pierre Mirabeau" و"Tim Carel"، اللّذَين سبقَ وأن قدما عرضًا في الكيان الصّهيونيّ في كانون الأول 2022".

وتابع البيان: "أمام كلِّ ما تكشّف لم تعد تهمنا هذه البيانات المضلّلة والمحاولات البائسة لتبييض صورتِها، لذلك أرسلنا رسالةً إلى الجهةِ المنظّمةِ للحفل "Factory People" لإيضاح توّرط الفنانة بالأدلّة، ورسالةً إلى مكتب المقاطعة لمنع إقامةِ الحفل وإدراج اسمِ الفنانة المذكورة على اللائحة السّوداء وتعميمه على كافّة الدّول العربيّ. ننتظرُ جوابَ كليهما لنحدّدَ خطواتنا التالية".

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ بلونديش تواجهُ حملات مقاطعةٍ واسعةٍ في مصر من قِبل حركة المقاطعة BDS، اضطرَّت نتيجة لها إلى إصدار بيان توضيحيّ لموقفها الداعمِ للكيان الصّهيونيّ وهو ما انقلبَ بشكلٍ عكسيٍّ عليها وزادَ من دعوات مقاطعتها.
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