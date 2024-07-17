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لبنان

إشكال وإطلاق نار في أبي سمراء

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:05
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وقع إشكال بين شخصين في منطقة أبي سمراء، تطوّر إلى إطلاق نار من مسدس حربيّ.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" إلى إصابة شخص، تمّ نقله إلى المستشفى.
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أبي سمراء

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