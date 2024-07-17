Advertisement

لبنان

إسرائيل تُعلّق على خطاب نصرالله... إليكم ما قالته عنه

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1223663-638568350598035619.jpg
Doc-P-1223663-638568350598035619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على خطاب الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله، خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، وقالت "القناة الـ12 الإسرائيليّة" في هذا السياق، إنّ "نصرالله زاد اليوم من وتيرة التهديدات لإسرائيل".
Advertisement
 
 
وأضافت "القناة الـ12 الإسرائيليّة": "طوال الوقت عين نصرالله تفحص عن قرب ما يجري داخل إسرائيل، ويُصغي جيّداً إلى ما يقال هنا في النقاشات الداخليّة".
 
 
وكان نصرالله قال اليوم، إنّ "التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق".
 
 
وتوجّه إلى الإسرائيليين قائلاً: "لن يبقى لديكم دبابات إن فكرتكم بشنّ حرب ضد لبنان". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:16 | 2024-07-17
15:13 | 2024-07-17
15:11 | 2024-07-17
15:01 | 2024-07-17
15:00 | 2024-07-17
14:46 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24