الحاج حسن اجتمع مع بعثة من "الفاو" وبرنامج الاغذية العالمي.. هذا ما تم بحثه

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن بعثة مشتركة تشمل خبراء من مكتب الفاو وبرنامج الاغذية العالمي في روما، ضم نائبة الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ومديرة البرنامج بالإنابة السيدة ليلجانا جوفسيفا، رئيس وحدة البحث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماركو برينسيبي، نائب رئيس وحدة تقييم الاحتياجات والاستهداف في المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في روما السيد محمد سالم، رئيسة وحدة تحليل ورسم خرائط الفئات الأكثر ضعفاً في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة السيدة اليانا فافاري، من أجل إجراء تقييم شامل للامن الغذائي والمحاصيل الزراعية في لبنان، بناء لطلب وزارة الزراعة.

وسوف تلتقي البعثة بالإضافة الى المصالح المعنية في وزارة الزراعة، مع جميع المعنيين في المجال في لبنان من وزارات ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى القطاع الخاص والمزارعين.

وبعد هذه اللقاءات، ستتقدم اللجنة بتقرير تقييم تأثير الأزمات على قطاع الزراعة والأمن الغذائي الأسري وإجراء تحليل اقتصادي كلي على المستوى الوطني.