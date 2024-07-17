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لبنان
تيمور جنبلاط عرض الأوضاع مع السفير الصيني ومنسقة الامم المتحدة
Lebanon 24
17-07-2024
|
11:21
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كذلك، استقبل النائب جنبلاط السفير الصيني في لبنان تشيان منجيان، بحضور النائب أبو فاعور، رعد، حرب، ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وئام أبو حمدان، وتناول اللقاء عرض المستجدات السياسية وسبل التعاون التنموي.
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