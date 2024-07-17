تيمور جنبلاط عرض الأوضاع مع السفير الصيني ومنسقة الامم المتحدة

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كذلك، استقبل النائب جنبلاط السفير الصيني في لبنان تشيان منجيان، بحضور النائب أبو فاعور، رعد، حرب، ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وئام أبو حمدان، وتناول اللقاء عرض المستجدات السياسية وسبل التعاون التنموي.