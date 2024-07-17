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لبنان

"الخارجية" دانت حادثة إطلاق النار في سلطنة عُمان: لبنان يرفض العنف والتطرّف

Lebanon 24
17-07-2024 | 11:34
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط عاصمة سلطنة عُمان، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
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وأعربت الوزارة عن تضامن لبنان مع سلطنة عُمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة على موقف لبنان الثابت من رفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة.
 
كذلك، تتقدّم الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها من ذوي الضحايا، وتتمنّى الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
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