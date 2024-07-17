حبشي: زيارة وزير الطاقة لمنطقة بعلبك الهرمل خطوة جيدة

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أضاف: "وأخيراً المبادرة لاعادة طرح الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي من كل جوانبها حفاظاً على المصلحة اللبنانية العليا وحقوقنا في مياه نهر العاصي".