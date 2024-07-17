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لبنان

حبشي: زيارة وزير الطاقة لمنطقة بعلبك الهرمل خطوة جيدة

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:05
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي عبر منصة "اكس" قائلاً: "زيارة وزير الطاقة والمياه لمنطقة بعلبك الهرمل لمعالجة ملفات المياه والآبار هي خطوة جيّدة نتمنى ان تنتج حلولًا للمزارعين بحماية الحقوق في مياه الينابيع وعدم التعدي عليها وتسهيل حفر وعزيل الآبار للمستحقين وايجاد حلول لمشاكل السيول واضرارها والاستفادة منها".
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أضاف: "وأخيراً المبادرة لاعادة طرح الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي من كل جوانبها حفاظاً على المصلحة اللبنانية العليا وحقوقنا في مياه نهر العاصي".
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