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لبنان

بسبب الحرائق.. "تحذير" من نائب!

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:33
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حيا عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، في تصريح، عناصر الدفاع المدني في اقليم الخروب، وقال: "تحية من القلب للدفاع المدني في اقليم الخروب، قيادة وعناصر، على الجهود الجبارة التي بذلوها لإطفاء الحرائق المتنقلة من بلدة إلى اخرى، نقف دائما الى جانبهم وندعمهم".
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وحذر عبد الله من الإهمال المسبب للحرائق، ومن الحرائق المفتعلة، مشدداً على ضرورة "كشف الفاعلين ومحاسبتهم".
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