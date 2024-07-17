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لبنان

بـ"المدفعية".. العدو الإسرائيليّ يقصف العديسة!

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:38
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استهداف أطراف بلدة العديسة بواسطة سلاح المدفعية.
 
كذلك، عمد جيش العدو إلى إطلاق رشقات من أسلحة رشاشة كثيفة باتجاه بلدة كفركلا.
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