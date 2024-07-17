أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استهداف أطراف بلدة العديسة بواسطة سلاح المدفعية.

كذلك، عمد جيش العدو إلى إطلاق رشقات من أسلحة رشاشة كثيفة باتجاه بلدة كفركلا.