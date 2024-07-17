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لبنان

مداهمات في البقاع.. اليكم ما عثر عليه في منازل المطلوبين

Lebanon 24
17-07-2024 | 13:46
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة سرعين الفوقا – البقاع، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، بالإضافة إلى سيارتين غير قانونيتين، وفقاً لما أعلنته قيادة الجيش في بيان مساء اليوم.
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وتابع البيان: "سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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