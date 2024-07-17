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لبنان

بسبب "حزب الله".. هذا ما حصل داخل مستوطنة إسرائيلية!

Lebanon 24
17-07-2024 | 15:13
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله أطلق 80 صاروخاً باتجاه مناطق مأهولة في مستوطنتي نهاريا وميرون خلال 24 ساعة".
وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي ردّ على استهدافات "حزب الله" بقصفٍ موضعي طال أهدافاً عديدة، موضحة أن "تفعيل صافرات الإنذار بنهاريا أثار الهلع وأدى إلى نزول أكثر من 60 ألف إسرائيليّ إلى الملاجئ". 
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تهديدٌ إسرائيلي جديد
وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "الجيش الاسرائيلي أبلغ الأميركيين استعداده الجدي لعملية برية في لبنان وتكثيف الهجمات على "حزب الله".
وقالت هيئة البث إن "إسرائيل تطالب واشنطن بتعهدات بأن لها الحق في الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله" في حال حصول اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".
بدوره، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بإمكانية الانتقال إلى حرب مع "حزب الله" في لبنان بشكل "سريع ومفاجئ وحاد جدا"، وذلك خلال تفقده لقوات الجيش على الجبهة الشمالية.
وقال غالانت: "نشن حرباً محدودة في الشمال، نستخدم جزءا صغيرا من قوة الجيش الإسرائيلي".
واستدرك قائلاً: "لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية، من جهد رئيسي في الجنوب إلى جهد رئيسي في الشمال وهو أمر سيكون سريعاً ومفاجئاً وحاداً جداً".
وأضاف: "نقترب من اتخاذ القرار وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي سيحقق الأمن لسكان الشمال قرب حدود لبنان".
 
 
 
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