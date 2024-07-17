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لبنان

تعليق جديد.. هكذا تحدث وزير إسرائيلي عن نصرالله!

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:54
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علّق وزير الرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، خلال مسيرة العاشر من مُحرم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي تصريحٍ له، قال زوهر: "قبل أن نتحدث في السياسة الداخلية، لنبدأ من تهديد نصرالله الذي يقول إذا استمريتم سوف أوسع دائرة النيران الى مستوطنات لم نهاجمها سابقاً.. إلى متى هو من يحدد لنا الوتيرة هنا في إسرائيل؟".
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من جهته، قال مراسل القناة الـ"12" الإسرائيلية إن "نصرالله شخص يعرف اختيار كلماته وليس صدفة أنه لأول مرة منذ بداية الحرب، يُطلق تهديداً من هذا النوع". 
وأكمل: "لم نسمع مثل هذا التهديد منذ 7 تشرين الأول أو 8 تشرين الأول الماضي من نصرالله. بمعنى آخر، فإنّ ما نسمعه لأول مرة هو تهديد حقيقي بتوسيع القتال. منذ اللحظة الأولى قال نصرالله إنَّ المس بالمدنيين على أنه خط أحمر، ولكن تهديد كهذا حول توسيع قطاع القتال هو أمر مختلف كلياً، ونحن رأينا في السابق مراراً وتكراراً انه حين يقول ينفذ أيضاً".
 
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