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لبنان
معركة لبنان ... أميركيّة بامتياز؟
Lebanon 24
17-07-2024
|
22:22
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كتب ميشال نصر في" الديار": بين مدّ وجذر تتأرجح مفاوضات التهدئة في غزة، ومثلها الوضع الميداني على جبهة لبنان الجنوبية، ويؤكد ان "إسرائيل" قادرة على شن هجوم ضخم على لبنان، والحاق دمار كبير فيه.
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اوساط مطلعة على اتصالات التهدئة اشارت الى ان الموقف الاميركي غير واضح بالنسبة الى لبنان، وتكشف ان كل الكلام الذي ينسج حول مضمون اتصالات هوكشتاين الاخيرة مع القيادات هو غير دقيق، وان المشاريع التي سبق واعدها، تحظى بمعارضة داخل الادارة الديموقراطية، خصوصا في صفوف العسكر، حيث هناك انقسام حاد تجاه الوضع اللبناني، بين المخابرات العسكرية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية، لجهة تقييم الاوضاع والتعامل معها.
وبحسب الاوساط فان حرب لبنان هي حرب الولايات المتحدة الاميركية بالدرجة الاولى، و"تل ابيب" بالدرجة الثانية، ذلك ان توجه الادارة المستقبلية يقوم على اعتبار لبنان "محمية اميركية"، لا تقاسم للنفوذ فيه مع احد، وهو ما يستوجب رسم توازنات جديدة تحكم اوضاعه.
وتتابع الاوساط بان التقييم الاميركي للوضع الميداني جنوبا، يشير الى ان "تل ابيب" حققت ما لا يستهان به رغم الكلفة التي تدفعها، فهي دمرت عددا كبيرا من القرى، كما انها تمكنت من اغتيال قيادات الجبهة العسكرية، وهي رسائل ابعد من الاشخاص التي طالتهم، بمعنى انها باتت تعرف تركيب الوحدات المقاتلة وانتشارها وتواجد قادتها.
ورأت الاوساط ان ثمة تسليما دوليا بضرورة تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وهو ما يستلزم اجراءات معينة، يتوقف على بتها شكل اليوم الثاني للحرب على الجبهة الجنوبية.
وكشفت الاوساط ان رئيس حكومة العدو لن يرحل ولن يوقف حربه المفتوحة قبل حسم الانتخابات الرئاسية الاميركية، اذ بدا ان "اللوبي اليهودي" في اميركا بدأ يميل لصالح خيارات نتانياهو وسياساته، وهو ما قد يمنحه فترة سماح اضافية لانجاز ما يخطط له.
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