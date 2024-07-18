بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!

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أطلقت مؤسسة "كهرباء لبنان" مؤخراً مناقصة عمومية لتشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني لمُدّة 5 سنوات.مصادر في المؤسسة قالت لـ"لبنان24" إنَّ المناقصة أطلقت وهناك مساعٍ لتأمين متعهد جديد تُوكل إليها مهمة تشغيل المعملين، وذلك بهدف تأمين المرافق العامة وعدم توقفها عن العمل.وذكرت المصادر أنه من الضروري جداً الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا الملف الذي لا يحتمل أي مماطلة، باعتبار أنَّ عدم اختيار متعهد جديد لتشغيل المعملين من شأنه أن يُدخلهما في خطر التوقف عن العمل لاحقاً.ووفقاً للمصادر، فإنَّ فرق مؤسسة كهرباء لبنان حاضرة دائماً لتشغيل المعامل ومتابعتها في حال حصول أي طارئ، لكن عملية التلزيم ضرورية لعدم تعرض التغذية بالتيار الكهربائي إلى أيّ خضة جديدة.