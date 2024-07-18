رئيس حزب يستعد لتسليم نجله

تقول أوساط رئيس احد الاحزاب إنّه بدأ التحضيرات الشعبية والمناطقية الجديّة لتسليم زمام المسؤوليّة لنجله، مع فريق حديث وشاب يتعاطى مع القاعدة الشعبية بأسلوب جديد.

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