Advertisement

لبنان

رئيس حزب يستعد لتسليم نجله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-07-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1223828-638568853900028352.jpg
Doc-P-1223828-638568853900028352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول أوساط رئيس احد الاحزاب إنّه بدأ التحضيرات الشعبية والمناطقية الجديّة لتسليم زمام المسؤوليّة لنجله، مع فريق حديث وشاب يتعاطى مع القاعدة الشعبية بأسلوب جديد.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والحريات العامة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة
lebanon 24
18/07/2024 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر "المشهد": التصعيد لن يؤدي الى حرب مفتوحة فالاسرائيلي لا يريد الدخول في حرب كبيرة في لبنان
lebanon 24
18/07/2024 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول فرنسي: ربط حزب الله وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب في غزة ورفض إسرائيل لذلك عقبة رئيسية أمام انطلاق مفاوضات لتهدئة جبهة لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/07/2024 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: لماذا لم نتمكن حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية ولماذا انجر لبنان إلى حرب ولم نتمكن من أخذ قرار في ملف النزوح السوري؟ لان القرار محتل وحزب الله يعطل النصاب ويريد ترك السوريين في لبنان للضغط على المجتمع الدولي
lebanon 24
18/07/2024 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس

حزب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-07-18
04:21 | 2024-07-18
04:00 | 2024-07-18
03:47 | 2024-07-18
03:45 | 2024-07-18
03:44 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24