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لبنان

نائب يستغرب "تغييب منطقته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2024 | 02:15
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عبّر نائب بارز، خلال نشاط صيفي حضره فنانون وإعلاميون، عن استيائه من تغييب وزارة السياحة منطقته عن حملة "مشوار رايحين مشوار"، حيث اعتبر أنّ "مناطق عدّة سقطت من حسابات الوزارة".
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المصدر: لبنان 24
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