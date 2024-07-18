30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
31
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب يستغرب "تغييب منطقته"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-07-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر نائب بارز، خلال نشاط صيفي حضره فنانون وإعلاميون، عن استيائه من تغييب وزارة السياحة منطقته عن حملة "مشوار رايحين مشوار"، حيث اعتبر أنّ "مناطق عدّة سقطت من حسابات الوزارة".
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـmtv: أحزن للحالة التي وصلنا إليها والاضطرار للتدخل لحلّ خلاف بين قائد الجيش ووزارة الدفاع
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـmtv: أحزن للحالة التي وصلنا إليها والاضطرار للتدخل لحلّ خلاف بين قائد الجيش ووزارة الدفاع
18/07/2024 11:28:59
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبعا تحترق".. نداءٌ عاجل من نائب إلى وزارة الداخلية!
Lebanon 24
"شبعا تحترق".. نداءٌ عاجل من نائب إلى وزارة الداخلية!
18/07/2024 11:28:59
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى عرض مع النائب يحيى شؤونًا عامة ودور الوزارة في طرابلس
Lebanon 24
المرتضى عرض مع النائب يحيى شؤونًا عامة ودور الوزارة في طرابلس
18/07/2024 11:28:59
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
18/07/2024 11:28:59
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
نائب
وزارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عم صلّي يوميًا لموت".. ممثل لبنانيّ بعيد عن الأضواء: "استسلمت ما بدي عيش" (فيديو)
Lebanon 24
"عم صلّي يوميًا لموت".. ممثل لبنانيّ بعيد عن الأضواء: "استسلمت ما بدي عيش" (فيديو)
08:47 | 2024-07-17
17/07/2024 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:48 | 2024-07-17
17/07/2024 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الفاضح مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في بيروت شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعد الفيديو الفاضح مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في بيروت شاهدوا الصور
04:51 | 2024-07-17
17/07/2024 04:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
05:52 | 2024-07-17
17/07/2024 05:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
12:51 | 2024-07-17
17/07/2024 12:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-07-18
مجلس الوزراء يقر تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.. وميقاتي يؤكد: لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات
04:21 | 2024-07-18
حواط: للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة
04:00 | 2024-07-18
أزمة سياسية في لبنان تلوح في الأفق… فهل تتراجع المعارضة؟!
03:47 | 2024-07-18
الصمد من الضنية: صيانة الطرق وتأهيلها قريبا
03:45 | 2024-07-18
تعميم من ميقاتي بشأن مشاريع التحوّل الرقمي... هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-07-18
حاصباني: لم نرَ نية في تحريك الملف الرئاسي من جانب الثنائي
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
18/07/2024 11:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24