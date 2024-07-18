نائب يستغرب "تغييب منطقته"

عبّر نائب بارز، خلال نشاط صيفي حضره فنانون وإعلاميون، عن استيائه من تغييب وزارة السياحة منطقته عن حملة "مشوار رايحين مشوار"، حيث اعتبر أنّ "مناطق عدّة سقطت من حسابات الوزارة".

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