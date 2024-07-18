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لبنان
نواّب منزعجون من "مجموعات صحافية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-07-2024
|
02:45
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أبدى عدد من النواب خلال إجتماعٍ تنسيقي إنزعاجهم من موجة الحفلات المتتالية التي تنظمها مجموعات من الصحافيين في اكثر من مكان.
وأكد أحد هؤلاء النواب أنه أُحرج عدة مرات ولم يستطع رفض الدعوة وشراء البطاقات، وأخبر زملاءه أنه اضطر الى حضور حوالى ست أو سبع حفلات عشاء من تنظيم صحافيين، فوافقه الرأي جميع زملائه الذين حصل معهم الشيء ذاته ، مؤكدين أن هناك مجموعة تدعي الصحافة والعمل الإعلامي ولكن في الحقيقة هي تستفيد من هذا الموقع وعنوان "صحافي" لتنظيم حفلات لجني الاموال.
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النائب ختم بالقول: هناك إعلام جدي يعمل ويكتب ويحرر ويستقصي ويأكل خبزه بعرق جبينه، وهناك مجموعة أصبحت تظهر على الإعلام أكثر من السياسيين وهمها الوحيد جني المال من دون تعب وهذا امر مؤسف.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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