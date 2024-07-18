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لبنان

سوريات تنافسن لبنانيات في هذا الميدان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2024 | 03:15
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أبدت لبنانيات تعملن في مجال صالونات التجميل وتحديدًا في ميدان طلاء وتزيين الأظافر استياءً كبيرًا من المنافسة السورية غير الشرعية، إذ أن أعداد السوريات اللواتي فتحن منازلهن للزبائن بطريقة غير شرعية يرتفع، خاصة وأن هذا المجال بات يعتبر من أكثر المجالات حركة، إذ أمّن العديد من فرص العمل لسيدات المنازل.
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بالتوازي علم "لبنان24" أن القوى الأمنية تلاحق السوريات اللواتي يعمدن إلى فتح منازلهن كصالونات لهذه الامور، وفي آخر المعلومات تمكنت إحدى البلديات الكبيرة في الجبل من إغلاق غرفة لسورية كانت قد خصصتها لتقديم خدمات الاعتناء بالأظافر في مقابل أسعار أكثر من منافسة.
وتلفت الاوساط في هذا السياق إلى أن عددًا كبيرا من النساء عانين مؤخرًا من فطريات خطيرة غزت الجلد بسبب استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات، حيث خضعن لطريق علاج طويل للتخلص منها.




المصدر: لبنان 24

لبنان

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