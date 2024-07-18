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لبنان

هذا هو قرار مجلس الوزراء بشأن تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:39
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أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت صباح اليوم الخميس في السرايا، قرار تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.
 
وهذا ما جاء في القرار:
 
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