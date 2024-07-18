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لبنان

كلاس تسلم دعوة يونس لحضور مؤتمر "اشكالية المناهج التعليمية" في اربيل

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:49
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استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مكتبه في الوزارة رئيسة Alrec الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية السيدة ريما يونس التي وضعت الوزير بأجواء مشاريع وانشطة الجمعية بحضور رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة الإعلامي حسن شرارة.
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كما وجهت السيدة يونس دعوة للوزير للمشاركة في مؤتمر "اشكالية المناهج التعليمية في العالم في ظل العصر الرقمي" الذي ينظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برعاية رئيس International Union of Universities - اتحاد الجامعات الدولي البروفيسور محمد خير الغباني في آربيل إضافة الى مؤتمر البحث العلمي في ضوء الذكاء الاصطناعي الذي يعقد في الأردن من قبل شبكة النخبة للنشر العلمي برعاية الجمعية.

 

وتخلل اللقاء التطرق الى أوسكار مبدعي العرب وافريقيا_Oscars Creators Arabs & Africa  بنسخته الثانية والطلب بأن تكون وزارة الشباب والرياضة من ضمن الرعاة لهذا الحدث الدولي.

 
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