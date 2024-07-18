الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: من الأولى أن تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان

أعلن وزير التربية القاضي عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انه سجل اعتراضه على "التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأولى ان تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية".

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