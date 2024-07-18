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لبنان

حداد وطني في ذكرى فاجعة 4 آب

Lebanon 24
18-07-2024 | 03:43
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان الحداد الوطني يوم الأحد 4 آب 2024 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.
 
 
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