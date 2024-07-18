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لبنان

تعميم من ميقاتي بشأن مشاريع التحوّل الرقمي... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-07-2024 | 03:45
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اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما رقمه 25/2024 الى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بوجوب اعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتنسيق معه قبل عقد اي اتفاق بهذا الشأن.
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