حواط: للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة"اكس": "قدّم لبنان عبر تاريخه الحديث تجربة حضارية عناوينها الديموقراطية وتداول السلطة والإنفتاح والحداثة . ما يجري اليوم محاولة إغتيال لهذا النموذج الذي حوّل لبنان إلى أرض للحرية والتنافس الديموقراطي والإبداع . هنا جوهر المشكلة . للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة".

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