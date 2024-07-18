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لبنان

حواط: للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة

Lebanon 24
18-07-2024 | 04:21
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كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة"اكس": "قدّم لبنان عبر تاريخه الحديث تجربة حضارية عناوينها الديموقراطية وتداول السلطة والإنفتاح والحداثة . ما يجري اليوم محاولة إغتيال لهذا النموذج الذي حوّل لبنان إلى أرض للحرية والتنافس الديموقراطي والإبداع . هنا جوهر المشكلة . للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة".
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