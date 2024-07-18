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لبنان

ملتقى التأثير المدني: للباطِل جَوْلَة وللحقّ جَوْلات!

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:04
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "قَوْلُ الحقيقة والسُّلوك بمُقتَضاها يؤرِقُ من قرَّروا الاستِرسال في تشويهِها".
ولفت الملتقى يقول:"يؤرِقُ هؤلاء الانحياز للعمل الفعَّال في خِدمَة لبنان دونَ طُموحاتٍ عدا بناء المواطنة، وتعميم السِّياسات العامَّة، والدَّفع باتِّجاه الحوكمة الرَّشيدة".
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واضاف:"يؤرِقُ هؤلاء العَمَل التراكميّ الهادِئ والهادِف، فيستطلِعون مساحات الاعتِداء عليه بتشويهِه وصولًا إلى تدميرِه. ينساقُ البعضُ الضُّعَفاءُ إلى هذا الخيار الانتِحاري، لكنَّ الحقيقة تبقى أنقى وأسطَع، فإن كان للباطل جَولَة، فللحقِّ جَوْلات في الدَّاخِل والاغتِراب، حمى الله لبنان"
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بان "المواجهة بين الحقِّ والباطِل مستمِرَّة".
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