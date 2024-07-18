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لبنان

سماع إنفجار قويّ على طريق عام حبوش... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:03
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سُمِعَ صوت انفجار قويّ على طريق عام حبوش في جنوب لبنان، وصل صداه إلى المناطق المجاورة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ إطار صهريج بنزين انفجر.
 
 
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