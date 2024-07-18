سماع إنفجار قويّ على طريق عام حبوش... ماذا في المعلومات؟

سُمِعَ صوت انفجار قويّ على طريق عام حبوش في جنوب لبنان، وصل صداه إلى المناطق المجاورة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ إطار صهريج بنزين انفجر.