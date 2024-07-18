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لبنان

إسرائيليّون يتحدّثون عن نصرالله... هذا ما قالوه عن أمين عامّ "الحزب"

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:09
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قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّه "بسبب ضربات "حزب الله" تمّ التخلي عن أكثر من 10 بالمئة من أراضي الشمال وفقدانها".
 
 
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى أنّ "مساحة الأراضي المهجورة في الشمال تبلغ حوالي ثلث الأراضي الزراعية في إسرائيل".
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وفي هذا السياق، قال مستوطنون إسرائيليون في الشمال، إنّ "تهديدات وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت فارغة ولا تخيف نصرالله ولا تحظى بثقة الجمهور".
 
 
 

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