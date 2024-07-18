إسرائيليّون يتحدّثون عن نصرالله... هذا ما قالوه عن أمين عامّ "الحزب"



قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّه "بسبب ضربات "حزب الله" تمّ التخلي عن أكثر من 10 بالمئة من أراضي الشمال وفقدانها".



Advertisement وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى أنّ "مساحة الأراضي المهجورة في الشمال تبلغ حوالي ثلث الأراضي الزراعية في إسرائيل".

وفي هذا السياق، قال مستوطنون إسرائيليون في الشمال، إنّ "تهديدات وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت فارغة ولا تخيف نصرالله ولا تحظى بثقة الجمهور".