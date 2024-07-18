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لبنان
وزير التربية استقبل سفير بلجيكا ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية مودعَين
Lebanon 24
18-07-2024
|
05:30
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي سفير بلجيكا كوين فيرفوكس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين وخصوصا على المستوى الجامعي بين مؤسسات التعليم العالي .
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ثم اجتمع الوزير الحلبي مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كاترين بونو ترافقها المديرة التنفيذية لبنى أبي خليل ، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهام بونو في لبنان ، وكانت مناسبة لعرض المشاريع المشتركة بين الوزارة والوكالة وسبل متابعتها مع الإدارة الجديدة .
والتقى الوزير كذلك بعثة البنك الدولي في متابعة للتعاون وخصوصا للسنة الدراسية المقبلة .
من جهة أخرى، عرض الوزير الحلبي مع النائب الدكتور أشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك عددا من القضايا التربوية وخصوصا الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة .
كذلك استقبل الوزير الحلبي النائب سيزار أبي خليل فنقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ثم طوني صوما ، وبحث مع كل منهم قضايا تربوية .
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