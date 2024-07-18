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لبنان

شاهدوا بالصورة... غارة إسرائيليّة تستهدف البقاع الغربيّ

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منطقة مفتوحة قرب بلدتيّ عين التينة وميدون في البقاع الغربيّ.
 
 
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