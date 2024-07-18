كوريا الجنوبية تعيّن كورياً شمالياً في أعلى منصب حكومي بين المنشقين

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قرر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الخميس، تعيين دبلوماسي سابق من كوريا الشمالية أميناً عاماً للمجلس الاستشاري للتوحيد السلمي، وهو منصب نائب وزير، مكلف بتقديم المشورة لرئيس الدولة بشأن إعادة توحيد الكوريتين.ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، كان تاي يونجهو بدرجة وزير في سفارة كوريا الشمالية في العاصمة البريطانية لندن عندما انشق إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، فيما يعد منصبه الجديد أعلى منصب حكومي لأي من آلاف الكوريين الشماليين الذين أعيد توطينهم في كوريا الجنوبية.وقال مكتب يون، في بيان، إن تاي "هو الشخص المناسب لهذا المنصب، لأنه يمكن الاستفادة من خبرته المعيشية في كوريا الشمالية وخبراته العملية كعضو في لجنة برلمان كوريا الجنوبية المعنية بقضايا السياسة الخارجية والتوحيد".ووعد يون بتقديم دعم حكومي أكبر لتحسين حياة المنشقين الكوريين الشماليين في "يوم الهاربين الكوريين الشماليين" الافتتاحي الذي يصادف الأحد.