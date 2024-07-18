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لبنان

يزبك يعلّق على قرار إعلان الحداد الوطني على ضحايا انفجار 4 آب

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:35
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كتب النائب غياث يزبك عبر منصة اكس:" كان أحرى بمجلس الوزراء، بدلاً من ان يعلن الحداد الوطني على ضحايا انفجار 4 آب، ان يعلن الحداد على العدالة وعلى نفسه لتقصيرهما الفاضح في احقاق الحق والاقتصاص من القتلة، فخنوعهما يتجاوز بفداحته الانفجار. ليت الحكومة لا تزني ولا تتصدق".
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