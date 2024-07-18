يزبك يعلّق على قرار إعلان الحداد الوطني على ضحايا انفجار 4 آب

كتب النائب غياث يزبك عبر منصة اكس:" كان أحرى بمجلس الوزراء، بدلاً من ان يعلن الحداد الوطني على ضحايا انفجار 4 آب، ان يعلن الحداد على العدالة وعلى نفسه لتقصيرهما الفاضح في احقاق الحق والاقتصاص من القتلة، فخنوعهما يتجاوز بفداحته الانفجار. ليت الحكومة لا تزني ولا تتصدق".

Advertisement