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لبنان
دريان استقبل البزري وبحثا في الوضعين السياسي والمعيشي
Lebanon 24
18-07-2024
|
06:38
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبد الحليم الزين.
وبعد اللقاء قال البزري: "اللقاء مع سماحته كالعادة تناول قضايا عديدة أهمها الوضع في البلاد في ظل ظروف معيشية واجتماعية صعبة، وأزمة سياسية معقدة، وفي ظل خطر يتهدد لبنان من قبل العدو الإسرائيلي، وفي ظل عدوان متكرر على جنوب لبنان، وأيضاً في ظل ظروف استثنائية إقليمية يتعرض فيها أهلنا الفلسطينيون إلى مذبحة وإلى نوع من الهجمات القاسية والوحشية".
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اضاف:" أما الواقع اللبناني، فقد تطرقنا إليه بشكلٍ عميق أيضاً وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المعيشية للمواطنين، وضرورة دعم الناس وضرورة تأمين احتياجاتهم بخاصة في وضع تعاني منه الدولة ومؤسساتها بالكثير من التراجع وغياب الخدمات، سواء الخدمات الأساسية التي هي للأسف حق من حق أي مواطن في العالم كالمياه والكهرباء وغيرها التي لا تؤمَّن. كذلك بحثنا الوضع في مدينة صيدا تحديداً، المدينة التي تعتبر نفسها عاصمة للجنوب، والتي تعيش الآن في ظروفٍ قاسية نتيجة أيضاً غياب الخدمات عنها ونتيجةً لتراجع الحركة الاقتصادية فيها. كل هذه الأمور تشاورنا بها مع سماحته واستمعنا لنصائحه، وبالطبع سنتابع هذه الملفات للوصول الى خدمة المواطنين سواء في صيدا أم على مستوى الوطن".
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