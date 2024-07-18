رداً على برقية التعزية بوفاة رئيسي.. جنبلاط تلقى رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الايرانية

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تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد كلبايكاني رداً على برقية التعزية بوفاة الرئيس الايراني السابق ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.وجاء في رسالة مكتب المرشد: "أود أن أشكركم على رسالة التعزية والتعاطف باستشهاد آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفاقهم الأعزاء في حادثة سقوط المروحية الأليمة. أشكركم على تقديم المواساة إلى سماحة آية الله العظمى خامنئي، القائد الأعلى للثورة الإسلامية. أدعو الله أن يمنحكم الصحة والنجاح المستمر، وأن يتحقق الرخاء والازدهار لحكومة وشعب لبنان الكريم".