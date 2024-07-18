Advertisement

لبنان

رداً على برقية التعزية بوفاة رئيسي.. جنبلاط تلقى رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الايرانية

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1223935-638569069754165342.jpg
Doc-P-1223935-638569069754165342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد كلبايكاني رداً على برقية التعزية بوفاة الرئيس الايراني السابق ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.
Advertisement

وجاء في رسالة مكتب المرشد: "أود أن أشكركم على رسالة التعزية والتعاطف باستشهاد آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفاقهم الأعزاء في حادثة سقوط المروحية الأليمة. أشكركم على تقديم المواساة إلى سماحة آية الله العظمى خامنئي، القائد الأعلى للثورة الإسلامية. أدعو الله أن يمنحكم الصحة والنجاح المستمر، وأن يتحقق الرخاء والازدهار لحكومة وشعب لبنان الكريم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2024-07-18
10:03 | 2024-07-18
09:41 | 2024-07-18
09:41 | 2024-07-18
08:51 | 2024-07-18
08:49 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24