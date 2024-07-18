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لبنان

البستاني: لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف

Lebanon 24
18-07-2024 | 07:14
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 كتب النائب فريد البستاني عبر منصة"اكس":" ان إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإيجاد حل لموضوع الودائع. وهذا الحل يتطلب تدقيقاً احترافياً في حسابات مصرف لبنان وميزانيات المصارف لمعرفة كيفية هدر الودائع والعمل على استعادة ما يمكن استعادته اسوة بما جرى في تونس والجزائر حيث تمت استعادة المليارات".
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اضاف:" لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع".

 

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