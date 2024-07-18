Advertisement

لبنان

رداً على حملات تطاله بشأن السوريين في عردات.. وقف رعية اهدن - زغرتا يصدر بياناً

Lebanon 24
18-07-2024 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1223948-638569092549313533.jpg
Doc-P-1223948-638569092549313533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ وقف رعية اهدن - زغرتا في بيان على" الافتراءات والاكاذيب التي تطال إدارة الوقف بخصوص ما يسمونه "مخيم السوريين" في عردات (طلعة العقبة)"، واوضح ان "عدد الموجودين في هذا المكان لا يتعدى المئة والعشرين شخصاً (18) عائلة وليس كما يقول البعض أن عددهم 2000 وأكثر".
Advertisement

واكد ان "الأجهزة الأمنية اطلعت مرات عدة على الأوراق القانونية لسكان هذه المزرعة"، مشيرا الى ان" وقف اهدن - زغرتا يمثل الكنيسة وتعاليمها، ويحترم كل انسان ويحافظ على كرامة كل انسان فقيراً أو غنياً، لبنانيا أو غير لبناني، مسلما أو مسيحيا، ولا ينجر إلى أي مزايدات إعلامية أو غيرها والوقف تحت القانون لا فوقه، ويقدر مخاوف الناس ولكنه لا يدخل بسجالات من هنا أو هناك، ويتحمل القيمين عليه بصبر كل تجريح حفاظاً على مبادئهم الإنسانية وتعاليمهم المسيحية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2024-07-18
10:03 | 2024-07-18
09:41 | 2024-07-18
09:41 | 2024-07-18
08:51 | 2024-07-18
08:49 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24