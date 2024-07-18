مجلس جديد لنقابة مصانع الأدوية في لبنان

Advertisement

اعلن المكتب الاعلامي لنقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان انه"بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٤ عقد المنتسبون لنقابة مصانع الأدوية في لبنان جمعية عمومية في مقر النقابة، وتم انتخاب مجلس نقابة جديدا، وفق القانون وهم:الدكتورة كارول أبي كرم - رئيسة للنقابةالدكتورة برتا أبو زيد - نائبا للرئيسرامز لطفي - أمينا للسرطارق طبارة - أمينا للصندوقنبيل غريب - عضوامروان مالك - عضوا".وجددت نقابة مصانع الأدوية في لبنان بشخص رئيستها وأعضاء مجلس النقابة التأكيد أن" عمل مجلس النقابة الجديد ما هو الا استمرارية لما بدأته منذ تأسيسها عام 2016 بأهداف أهمها : تأمين البيئة الملائمة لتطوير، والحفاظ على كل المصانع الدوائية اللبنانية بما يحفظ حق المواطن بالحصول على الدواء النوعي الجيّد، وبالاسعار المناسبة لما لهذا القطاع الحيوي من دور أساسي في الاقتصاد اللبناني والامن الدوائي".