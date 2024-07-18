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لبنان

بري عرض مع بلاسخارت ووزير العدل للمستجدات

Lebanon 24
18-07-2024 | 07:49
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع وغزة.
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واستقبل بري وزير العدل هنري خوري، وبحث معه في التطورات.
 
كما زارت سفيرة السويد آن ديسمور الرئيس بري في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.
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